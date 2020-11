Sp. Gijón-Rayo Vallecano: fecho de jornada na Segunda Divisão em Espanha

Duelo de fecho da jornada 12 da Segunda Divisão espanhola, o terceiro colocado Sp. Gijón recebe esta segunda-feira a visita do Rayo Vallecano, o nono classificado à entrada da ronda na prova do país vizinho.



Com 22 pontos, o conjunto da casa chega a este jogo vindo de uma derrota fora de casa diante do Mirandés, que colocou um ponto final numa sequência bem positiva de três vitórias consecutivas. Ainda assim, note-se que os de Gijón até têm estado bem no passado recente, já que ganharam seis dos últimos dez jogos, tendo perdido somente três.



No lado oposto estará um conjunto de Vallecas que tem 16 pontos e que entrará em campo na sequência de duas derrotas seguidas. Por outro lado, olhando aos últimos dez jogos, o Rayo somente venceu em quatro deles, tendo perdido em cinco e empatado o outro.



Em comum estas duas equipas têm o facto de os últimos encontros não terem sido muito ricos em golos, já que em apenas dois dos últimos dez do Gijón se registaram mais do que 3, ao passo que no caso do Rayo essa estatística viu-se em apenas um dos últimos sete.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que os de Gijón não perderam nenhum dos últimos cinco duelos contra o Rayo, uma equipa à qual marcou sempre nos últimos onze duelos. Nos cinco mais recentes até foi a primeira formação a marcar, sendo que em sete dos últimos oito marcou e também sofreu. Ainda assim, note-se que na época passada se registaram dois empates a um.

CÓD 169 Sp. Gijón 2.05 Empate 2.99 Rayo Vallecano 3.19