Sp. Gijón-Real Oviedo: sem tempo a perder

Sem tempo a perder na retoma da competição, a Segunda Divisão espanhola segue esta segunda-feira, com Sp. Gijón e Real Oviedo a defrontarem-se pelas 20h45, numa partida na qual estarão frente a frente duas equipas separadas por 8 pontos e por dez posições.



Com 45 pontos, a turma da casa é aquela que entra em campo em melhor situação, chegando a este duelo vinda de dois jogos positivos na retoma, com uma vitória e um empate.



Quanto ao Oviedo, é 19.º e está em posição aflitiva na tabela, ainda que na retoma tenha somado dois jogos seguidos sem perder, que ampliam para quatro o total de duelos sem ser batido.



Quanto ao confronto direto, de notar que em cinco dos últimos sete jogos ambas as equipas conseguiram marcar golo, sendo que foram precisamente os dois mais recentes a não terem esses tentos de ambas as formações. Na primeira volta houve um nulo e no segundo jogo da época passada registou um 1-0. Como será desta?

CÓD 173 Sp. Gijón 2.2 Empate 2.79 Real Oviedo 3.09