SPAL-AS Roma: teste importante para Paulo Fonseca manter-se na luta por uma vaga europeia

SPAL e AS Roma defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a penúltima jornada da Liga italiana de futebol, num encontro que poderá ser fundamental para a equipa orientada pelo treinador português Paulo Fonseca para manter-se na luta por uma vaga europeia na próxima temporada.

À entrada para esta ronda, o SPAL posiciona-se no último lugar da tabela classificativa, já com a descida à Serie B assegurada, com 19 pontos, fruto de cinco vitórias, quatro empates e 25 derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que a AS Roma encontra-se no 5.º lugar, com 58 pontos, após somar 17 triunfos, sete empates e dez derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o SPAL registou cinco derrotas (Sampdoria, Udinese, Genova, Inter e Brescia), ao passo que a AS Roma, de Paulo Fonseca, somou três triunfos (Parma, Brescia e Hellas Verona), um empate (Inter) e uma derrota (Nápoles).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da formação de Roma, capital de Itália, com três triunfos contra apenas dois do SPAL nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.