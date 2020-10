Spar. Sarpsborg-Valerenga IF: visitantes desconhecem sabor da derrota

Sparta Sarpsborg e Vålerenga IF defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do campeonato norueguês de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas formações com percursos distintos neste arranque de prova.

À entrada para esta ronda, o Sparta Sarpsborg posiciona-se no 4.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e duas derrotas, enquanto que o Vålerenga IF encontra-se na liderança da prova, com 9 pontos, após somar três triunfos nos três encontros disputados até ao momento.

Nos últimos cinco jogos realizados, entre competições oficiais e não oficiais, o Sparta Sarpsborg registou três vitórias (Lillehammer, Gruner e Narvik) e duas derrotas (Stjernen e Narvik), ao passo que o Vålerenga IF somou quatro triunfos (Stjernen, Manglerud, Frisk Asker e Gruner).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Vålerenga IF, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, sendo que o Sparta Sarpsborg levou a melhor no último confronto.