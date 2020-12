Sparta Praga-AC Milan: milaneses sem Ibrahimovic e Rafael Leão

Já apurado para a próxima ronda da Liga Europa, mas ainda com chances de acabar em primeiro neste Grupo H, o AC Milan visita esta quinta-feira o reduto do Sparta Praga, numa partida da última jornada na qual os checos nada têm a jogar - estão já eliminados e não podem cair o atual terceiro posto.



Será nesse contexto que surgirá esta partida, onde os milaneses entram moralizados pela sequência recente, com seis jogos seguidos sem perder, com quatro vitórias e dois empates pelo meio. Por outro lado, os milaneses são também uma equipa habituada a marcar: nos últimos dez jogos apenas por uma vez ficou em branco, havendo a particularidade de o total de golos nas últimas dez partidas ter superado os 3 em oito ocasiões.



Do lado oposto a história é algo similar, com pelo menos 3 golos em sete dos últimos oito encontros, com um dado adicional que nos mostra que os checos marcaram e sofreram em cinco dos mais recentes sete jogos que disputaram. Um registo que se pode manter nesta partida onde, sem nada a ganhar ou a perder, os de Praga entrarão com várias baixas - são elas David Hancko, Michal Sacek, Adam Hlozek, Lukas Stetina, Libor Kozák, Matej Polida, Borek Dockal e Ondrej Celustka.



Já do lado do Milan, falando em ausências estará de fora o craque da companhia, o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic, mas também Rafael Leão. Ainda assim, note-se que os milaneses têm sabido contornar esses problemas e, 'esquecendo' a derrota com o Lille, estão a responder bastante bem.



A finalizar, note-se que a primeira partida entre estas duas equipas, jogada há mês e meio, acabou com triunfo italiano por 3-0.

