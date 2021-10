Sparta Praga-Lyon: franceses (ainda estão) 100% vitoriosos

Encontro de topo no Grupo B da Liga Europa, com o líder Lyon (100% vitorioso) a visitar o reduto do Sparta Praga, uma equipa que ocupa a segunda posição e que em dois jogos venceu um e empatou outro - e apenas marcou um golo... Do lado oposto, em sentido inverso, o Lyon tem duas vitórias, 5 golos marcados e nenhum sofrido.



Olhando ao registo global, o Sparta vai em sete jogos seguidos sem perder e cinco triunfos consecutivos, sendo que nos últimos seis jogos que disputou ao intervalo já vencia e foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Lyon, leva cinco jogos seguidos sem perder, tendo sido a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos que disputou. Nesses dez jogos, refira-se, apenas por uma vez perdeu - 1-2 diante do Paris SG.



Quanto ao confronto direto, o Lyon não perdeu nenhum dos quatro duelos que teve com os checos - venceu três e empatou o outro -, tendo conseguido sempre marcar pelo menos um golo. Ainda assim, note-se que o jogo mais recente foi já em 2012...

CÓD 118 Sparta Praga 3.3 Empate 3.6 Lyon 1.99