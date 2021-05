Sparta Praga-Slavia Praga: meias-finais da Taça da República Checa

Sparta Praga e Slavia Praga defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a meia-final da Taça da República Checa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com registos algo distintos no que diz respeito às partidas mais recentes.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sparta Praga registou duas vitórias (Slovacko e Opava), dois empates (FK Pardubice e Liberec) e uma derrota (Jablonec), enquanto que o Slavia Praga somou quatro triunfos (Liberec, Zlin, Sigma Olomouc e Plzen) e um empate (Bohemians 1905).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Slavia Praga, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Sparta Praga a não levar a melhor em nenhum dos restantes embates.

De sublinhar ainda para o facto de Sparta Praga não ter sofrido golos em apenas uma das últimas cinco partidas realizadas entre as duas equipas.