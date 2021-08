Spartak Moscovo-Benfica: reencontro de velhos conhecidos

Reencontro entre velhos conhecidos na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com o Spartak Moscovo de Rui Vitória a receber esta quarta-feira a visita do Benfica, numa partida na qual se jogará muito daquele que será o futuro das duas equipas na prova mais importante da Europa.



Já com dois jogos disputados de forma oficial, o Spartak tem uma vitória e uma derrota, ao passo que o Benfica se irá estrear oficialmente nesta época, depois de uma pré-temporada na qual não perdeu nenhum encontro, com quatro vitórias e um empate a fechar as contas.



Sem grande ponto de comparação entre ambos os conjuntos, até porque estamos no arranque de época, olhar apenas ao confronto direto, que nos mostra uma vitória para cada lado em jogos já disputados em 2012. Como será desta vez?

