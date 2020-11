Spartak Moscovo-Dínamo Moscovo: dérbi da capital

Encontro da 15.ª jornada da Liga russa, com um embate de rivais a animar a tarde na capital, graças ao duelo entre Spartak e Dínamo Moscovo, numa partida que colocará frente a frente o terceiro e o quarto colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Spartak entra em campo com 28 pontos mas vindo de duas partidas seguidas sem vencer, ao passo que o Dínamo, apesar de estar uma posição abaixo e ter menos 2 pontos, entra em campo vindo de três vitórias consecutivas, uma delas diante do Lokomotiv.



Olhando a estatísticas, note-se que grande parte das que são destacáveis referem-se aos jogos do Dínamo. Como por exemplo o facto de em quatro dos últimos cinco jogos terem existido pelo menos 3 golos e golos de ambas as equipas, sendo que também em quatro dos últimos cinco o Dínamo foi a primeira formação a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Dados positivos, que acabam por estar em contraciclo com o confronto direto, que em teoria dá vantagem ao Spartak. Já são quatro jogos seguidos sem perder e três sem sofrer golos. Por outro lado, apenas em dois dos últimos sete não foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.

CÓD 259 Spartak Moscovo 2 Empate 2.96 Dínamo Moscovo 2.96