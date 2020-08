Spartak Moscovo-Lokomotiv Moscovo: dia de dérbi na Rússia

Domingo é dia de dérbi na capital russa, com o Spartak a receber a visita do Lokomotiv, num duelo da quarta jornada que colocará frente a frente o sexto e o terceiro colocados, respetivamente.



Separados por três posições, os dois conjuntos da capital têm somente 2 pontos a separá-los na tabela, sendo que curiosamente ambas as equipas chegam a este jogo ainda sem qualquer desaire sofrido. A diferença reside mesmo no facto de o Spartak tem empatado dois duelos, contra apenas um do Lokomotiv.



Olhando a estatísticas, de notar que o confronto direto aponta que quatro dos últimos cinco jogos tiveram pelo menos três golos, sendo que nesses mesmos quatro duelos o Spartak foi a primeira formação a marcar e o Lokomotiv sofreu nos últimos cinco.



De notar que este será o terceiro duelo do ano entre estas duas equipas, depois do empate de julho, a um golo, ainda referente à época passada. Antes, em fevereiro, num particular, também se registou um empate. Como será desta vez?

CÓD 130 Spartak Moscovo 2.37 Empate 2.8 Lokomotiv Mosc. 2.51