Spartak Moscovo-Metallurg Magnitogorsk: visitantes 'on fire'

Aí está mais um jogo da KHL e este de qualidade elevadíssima, com o Spartak Moscovo a receber a visita do Metallurg Magnitogorsk, num duelo que colocará frente a frente o quarto do Oeste, com 16 pontos em 14 partidas, e o primeiro do Este, com 24 pontos em 13 encontros.



Com 12 vitórias e apenas 1 derrotas, o Metallurg Magnitogorsk tem sido a equipa mais forte neste arranque de época e vem mesmo numa incrível sequência de dez vitórias seguidas. Nesses dez jogos, refira-se, seis tiveram mais do que 6 golos.



Quanto ao Spartak, tem 8 vitórias e 6 derrotas, sendo que na última dezena de partidas ganhou cinco e perdeu as outras cinco. No registo de golos apenas três tiveram mais do que os 6 que costumam ser referência.



Quanto ao confronto direto, comecemos também pelos golos, já que apenas um dos últimos seis duelos diretos não teve mais do que essa meia dúzia de golos. Curiosamente foi o mais recente, jogado em janeiro, com uma vitória do Metallurg por 3-1 fora de portas. Como será desta feita?