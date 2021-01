Spartak Moscovo-Nizhny Novgorod: ação no gelo da KHL

Encontro entre equipas de Conferências distintas na KHL, com um embate entre o Spartak Moscovo, o 8.º no Oeste, e o Nizhny Novgorod, o 7.º do Este.



Com 54 pontos, a formação visitante chega a este jogo vinda de uma goleada moralizadora, ao passo que os de Moscovo, com 50 pontos, estão numa sequência negativa de três derrotas consecutivas.



Olhando ao confronto direto, refira-se, que em cinco dos últimos sete jogos o conjunto de Novgorod entrou a ganhar, ainda que nesses mesmos sete duelos apenas tenha ganho em três. Um deles foi há um ano, com triunfo por 3-2 em solo moscovita. Como será desta vez?

CÓD 392 Ramnicu Valcea 3.45 Empate 8.05 HBC CSKA Moscow 1.27