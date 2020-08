Spezia-Chievo: equipas lutam por um lugar na final do play-off

Spezia e Chievo defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a segunda mão da meia-final do play-off de acesso à Serie A, num encontro em que a formação visitante chega com uma vantagem de dois golos, depois de ter conquistado um triunfo por 2-0 no jogo da primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados para todas as competições, o Spezia registou um triunfo (Salernitana), dois empates (Cremonese e Entella) e duas derrotas (Venezia e Chievo), enquanto que o Chievo somou quatro triunfos (Cittadella, Benevento, Pescara e Spezia) e um empate (Empoli).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Chievo, que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas equipas, sendo que o Spezia somou apenas um triunfo nos restantes duelos.