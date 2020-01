Spezia-Cremonese: equilíbrio tem sido imagem de marca nos duelos entre as equipas

Spezia e Cremonese defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 17.ª jornada do segundo escalão de futebol italiano, num encontro em que se colocam frente a frente duas formações em posições 'complicadas' na tabela classificativa.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Spezia venceu dois (Frosinone e Livorno), empatou outros dois (Venezia e Cosensa) e perdeu um com o Pisa, ao passo que o Cremonese teve também o mesmo registo: duas vitórias, dois empates e uma derrota.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para duas vitórias do Spezia, as mesmas que o Cremonese nos últimos cinco duelos disputados. Pelo meio, destaque ainda para um empate entre ambas.

CÓD 196 Spezia 2.03 Empate 2.74 Cremonese 3.13