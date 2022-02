Spezia-Fiorentina: visitados em grande momento

CÓD 139 Spezia 3.7 Empate 3.56 Fiorentina 1.86

No fecho da jornada 25 da Serie A, Spezia e Fiorentina encontram-se esta segunda-feira no Stadio Alberto Picco, numa partida que colocará frente a frente o 15.º e o 8.º colocados, respetivamente.Com 36 pontos, a Fiorentina entra em campo melhor posicionada e com a motivação de ter ganho de forma inesperada em casa da Atalanta para a Taça de Itália a meio da semana. Do lado contrário também estará uma equipa motivada, que leva quatro jogos seguidos sem perder - três vitórias e um empate - e que na tabela tem 26 pontos.Com Simone Bastoni como baixa neste jogo, o Spezia tem 3 vitórias em 11 jogos disputados em casa, ao passo que a Fiorentina, em 12 jogos fora, venceu 4. Em termos de jogadores, refira-se, a turma viola não contará com os suspensos Giacomo Bonaventura e Lucas Torreira.Relativamente ao confronto direto, a Fiorentina leva três jogos a marcar e sem perder diante do Spezia. Na primeira volta venceu por 3-0, um resultado que também tinha conseguido em casa na época passada. Já no duelo disputado fora de portas houve um empate a dois golos.