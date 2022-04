Spezia-Inter de Milão: visitantes não podem tropeçar

CÓD 166 Spezia 8.5 Empate 5.14 Inter de Milão 1.29

Segundo colocado na tabela da Serie A, com 66 pontos, o Inter Milão procura esta sexta-feira continuar na perseguição ao líder AC Milan, numa partida da 33.ª jornada do campeonato italiano na qual terá pela frente um Spezia que é 15.º colocado, com 33 pontos.Sem perder há oito jogos - contando todas as provas -, o Inter Milão vem de duas vitórias consecutivas e em seis dos últimos oito encontros fora de casa não sofreu golo. Falando em golos, apenas dois dos últimos dez do Inter Milão fora tiveram pelo menos 3 golos. Ainda falando em duelos fora de portas, o Inter leva dez partidas sem perder na condição de visitante.A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra três partidas do Inter Milão sem perder e sempre a marcar ao Spezia. Na primeira volta, em Milão, o marcador ficou em 2-0.