Spezia-Sampdoria: duelo de metade inferior da tabela

CÓD 180 Spezia 2.6 Empate 3.2 Sampdoria 2.65

Em jogo da 7.ª jornada da Serie A, Spezia e Sampdoria encontram-se na tarde deste sábado no Stadio Alberto Picco, num duelo que colocará frente a frente o 15.º e o 19.º colocados, respetivamente.A atuar em casa, o Spezia vai procurar melhorar o seu registo até ao momento, com 5 pontos, fruto de uma vitória (na 1.ª jornada), dois empates e três derrotas. O conjunto visitado tem 5 golos marcados e 10 sofridos até ao momento, sendo que nos últimos cinco jogos foi sempre a primeira equipa a sofrer.Quanto à Sampdoria, é uma de cinco equipas que ainda não venceu, tendo até ao momento como melhor resultado dois empates, que lhe permitem ter 2 pontos na tabela. Em termos de golos, a Samp marcou 3 e sofreu 11, tendo sofrido pelo menos um nos últimos quatro encontros.Quanto ao confronto direto, nota para os golos, já que apenas um dos últimos seis jogos não teve 3 no total e ambas as equipas a marcar. Curiosamente a exceção foi no jogo mais recente, com a vitória do Spezia em casa por 1-0, isto depois de na primeira volta ter perdido por 2-1 em Génova.