Spezia-Sampdoria: irá aparecer a primeira vitória caseira?

Encontro de encerramento da jornada 17 da Serie A, com um embate entre o Spezia, o 16.º com 14 pontos, e a Sampdoria, 11.º, com 20. Separados por 6 pontos, estes dois conjuntos entram em campo vindos de vitórias na ronda prévia, ainda que tenham algumas estatísticas negativas a 'assombrá-las'.



Nomeadamente no que a golos diz respeito, já que o Spezia leva nove jogos a sofrer, ao passo que no caso da Sampdoria esse registo já chega à dúzia de partidas. Ainda assim, note-se que ambas as equipas normalmente também conseguem marcar: o Spezia marcou em oito desses duelos, ao passo que a Sampdoria conseguiu fazer balançar a rede em nove dos últimos dez.



Falando ainda em golos, note-se que o registo total tem sido quase sempre superior a 3 nos duelos recentes de ambas as equipas. No caso do Spezia apenas por uma vez não se viram 3 golos nos últimos nove, ao passo que no caso da equipa de Génova essa estatística surge em nove dos mais recentes dez.



Por outro lado, refira-se que o Spezia é a pior equipa da Serie A a atuar em casa, ainda sem qualquer vitória nos oito jogos que disputou no seu reduto. O melhor que conseguiu foram três empates, com apenas 8 golos marcados e já 17 sofridos. Quanto à Sampdoria, tem metade dos seus pontos conseguidos fora de portas, graças aos três triunfos e um emapte que conseguiu, com 10 golos marcados e 13 sofridos.



A fechar, note-se que o Spezia não poderá contar com Simone Bastoni, Federico Mattiello, Jeroen Zoet, Andrej Galabinov e Ardian Ismajli, ao passo que a Samp não terá Manolo Gabbiadini, Alex Ferrari e Adrien Silva.

