Sport Huancayo-River Plate: visitantes tentam nova surpresa

Encontro do Grupo E da Taça Sul-Americana, com um embate entre os peruanos do Sport Huancayo e os paraguaios do River Plate, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que na ronda inaugural não conseguiram vencer. Ainda assim, a verdade é que nem tudo foi negativo nessa ronda inaugural, especialmente para o River Plate, que conseguiu surpreender tudo e todos ao empatar diante do Corinthains. Já o Sport Huancayo foi goleado em casa do Peñarol, por 5-1.



Ainda assim, note-se que o River Plate leva quatro jogos seguidos sem ganhar, incluíndo duas derrotas no plano interno, onde é mesmo o último colocado, com apenas 7 pontos em 13 jogos disputados. Já o Sport Huancayo vem de uma vitória no fim de semana, sendo que em quatro jogos já disputados tem 10 pontos e nenhuma derrota.

CÓD 240 Sport Huancayo 2.33 Empate 2.89 River Plate As. 2.46