Sport Recife-At. Mineiro: visitantes com muitas baixas

Depois de uma ronda inaugural com resultados menos positivos, Sport Recife e At. Mineiro procuram na madrugada de segunda-feira o primeiro triunfo no Brasileirão, num duelo a disputar na Ilha do Retiro, em Recife.



Batido em casa pelo Fortaleza no arranque do campeonato, o Atlético conseguiu a meio da semana corrigir um pouco a face ao vencer na Copa do Brasil diante do Remo, ao passo que o Sport empatou a dois golos em casa do Internacional.



Quanto ao confronto direto, o Atlético leva três jogos seguidos sem perder, sendo que dos últimos seis embates em apenas um não houve golos de ambas as equipas.



Neste jogo, refira-se, as equipas terão muitas baixas, algo que pode fazer a diferença, especialmente no caso do Atlético, que não terá seis jogadores internacionais (Júnior Alonso, Guga, Guilherme Arana, Alan Franco, Jefferson Savarino e Eduardo Vargas), isto para lá dos lesionados Rafael, Calebe e Keno. Já o Sport tem duas baixas, mas ambas por lesão (Everaldo e Iago Maidana).

CÓD 163 Sport Recife 4.87 Empate 3.24 Atl. Mineiro 1.61