Sport Recife-Corinthians: Timão em grande forma

Encontro da 25.ª jornada do Brasileirão, com o quinto colocado Corinthians a visitar o reduto do Sport Recife, uma equipa que entra em campo na penúltima posição, com 23 pontos.



Apesar de estar afundado na tabela, o Sport chega a este jogo numa das melhores fases da época, com duas vitórias consecutivas que aproximaram a equipa da zona de salvação - está a apenas 1 ponto de distância. Apesar desse registo de duas vitórias seguidas, o Sport leva cinco jogos seguidos a sofrer golos, o que mostra uma debilidade defensiva recente perigosa.



Quanto ao Timão, tem 37 pontos, está no quinto posto mas tem somente menos 2 pontos do que o segundo colocado, ainda que o Flamengo tenha ainda três encontros em atraso. Com 9 vitórias, 10 empates e 5 derrotas no campeonato, o Corinthians vem numa série de dez jogos seguidos sem perder, ainda que tenha igualmente uma sequência de seis encontros seguidos a sofrer (mas também a marcar).



Neste ano civil já houve dois duelos entre estas duas equipas, ambos ganhos pelo Corinthians - 2-1 e 3-0. Como será o terceiro?