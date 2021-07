Sport Recife-Fluminense: vitórias precisam-se

Colocado na zona inferior da tabela, no 17.º posto, o Sport Recife procura este sábado dar um pontapé na crise nesta 11.ª jornada do Brasileirão, tendo pela frente um Fluminense que é 10.º, com 14 pontos, mas que está longe de convencer e estar a fazer uma boa época.



Vindo de seis jogos seguidos sem ganhar - com três derrotas e três empates -, o Sport Recife tem apenas cinco golos marcados e nove sofridos, ao passo que o Fluminense, com o dobro dos pontos dos do Recife, não tendo sido propriamente o melhor ataque ou a melhor defesa, já que marcou somente 8 golos e sofreu... 9.



Note-se que estas duas equipas já se enfrentaram neste ano civil, num jogo do Brasileirão do ano passado, com o Flu a ganhar em casa por 1-0. Como será desta feita?

CÓD 117 Sport Recife 2.97 Empate 2.77 Fluminense 2.28