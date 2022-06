Sport Recife-Grémio: duelo da zona superior na Série B

CÓD 158 Sport Recife 3.15 Empate 2.8 Grêmio 2.15

Duelo da zona superior da tabela na Série B do Brasileirão, com o quarto colocado Sport Recife a receber a visita do Grêmio, que ocupa a posição imediatamente a seguir. Ambas as equipas estão separadas por 1 ponto, pelo que um triunfo dos visitantes terá o condão de trocar as voltas na ordem, ao passo que uma vitória caseira ditará uma importante fuga.Com 18 pontos, o Sport Recife vem de uma derrota em casa do Bahia, num jogo no qual aumentou para três o número de partidas seguidas a sofrer golo. Nessa partida também se viram menos do que 3 golos, tal como sucedeu em nove dos últimos dez jogos do Sport.Quanto ao Grémio, com 17 pontos, vem de seis jogos seguidos sem perder e cinco sem sequer sofrer golos. Isso acaba por também dar força a um registo ofensivo baixo, com apenas um jogos dos últimos nove do tricolor a ter 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Sport Recife leva seis jogos seguidos sem perder diante do Grémio, sendo que no últimos cinco foi sempre a primeira equipa a marcar. Nessa mão cheia de jogos, refira-se, apenas um não teve tentos de ambas as equipas. Foi na época passada, na vitória do Sport por 1-0 na primeira volta, em casa.