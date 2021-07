Sport Recife-Palmeiras: equipa de Abel Ferreira em ação

Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras procura este domingo manter-se bem colado ao topo da tabela do Brasileirão, defrontando nesta 9.ª jornada o Sport Recife, uma equipa que entra em campo no 15.º posto, com apenas 6 pontos, contra os 16 dos paulistas, que são terceiros.



Privado de Benjamín Kuscevic, Patrick de Paula, Weverton, Gustavo Gómez, Matias Vina e Lucas Esteves, o Palmeiras entra em campo vindo de duas vitórias seguidas, mas leva já quatro encontros seguidos a sofrer. Falando em golos, os últimos cinco duelos tiveram pelo menos 3 golos, sendo que apenas um dos últimos seis não teve tentos de ambas as equipas.



Quanto ao Sport, neste jogo sem Igor, Leandro Barcia e Patric, leva quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas), sendo que nos últimos sete duelos apenas um teve mais do que 3 golos.



Relativamente ao confronto direto, o Palmeiras leva oito jogos seguidos a marcar ao Sport, sendo que nos últimos três não perder. Em sete dos tais oito foi a primeira equipa a marcar e em seis deles ao intervalo já vencia.

CÓD 119 Sport Recife 4.05 Empate 3.24 Palmeiras 1.72