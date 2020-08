Sport Recife-São Paulo: voltar a vencer

Encontro da quinta jornada do Brasileirão, com Sport Recife e São Paulo a defrontarem-se na noite de domingo na Ilha do Retiro, num duelo que colocará frente a frente duas equipas com os mesmos 4 pontos até ao momento - ainda que os paulistas tenham menos uma partida disputada.



Vindo de três jogos consecutivos sem vencer, depois de ter entrado a vencer, o Sport tentará retomar o rumo ganhador, tal como os paulistas, que não voltaram a vencer depois do triunfo na partida inaugural. Para o Sport será também a chance de travar uma tendência de quatro encontros seguidos a sofrer golos, ainda que o adversário para tal não seja o melhor, já que o São Paulo vai numa longa série de encontros sempre a faturar.



Quanto ao confronto direto, aí a história é ainda mais negativa para os do Recife, que vão em sete duelos seguidos sem ganhar perante os paulistas, numa sequência na qual se contam três vitórias e quatro empates. No duelo mais recente, jogado em 2018, houve um nulo. Como será desta vez?

CÓD 228 Sport Recife 3.37 Empate 3.03 São Paulo 2.06