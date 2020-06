Sporting- Paços de Ferreira: leões procuram regressar aos triunfos

O Sporting recebe, esta sexta-feira, o Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, num encontro que irá realizar-se à porta fechada no Estádio José Alvalade devido à pandemia de Covid-19.



Na primeira jornada após a suspensão do campeonato, o Sporting empatou (2-2) na visita ao reduto do Vitória de Guimarães, enquanto que o Paços de Ferreira foi a Vila do Conde vencer o Rio Ave por 2-3.



À entrada para esta jornada, o Sporting posiciona-se no 4.º lugar da prova, com 43 pontos, fruto de 13 vitórias, quatro empates e oito derrotas, ao passo que o Paços de Ferreira é 16.º classificado, com 25 pontos - cinco pontos acima dos lugares de despromoção -, após somar sete triunfos, quatro empates e 14 derrotas até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos registados, os leões registaram duas vitórias (Boavista e Aves), dois empates (Rio Ave e Vitória de Guimarães) e uma derrota (Famalicão). Já o conjunto pacense, liderado por Pepa, somou três triunfos (Famlicão, Aves e Rio Ave) e duas derrotas (Marítimo e Vitória de Guimarães).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Sporting com cinco triunfos perante o seu próximo adversário na prova nos últimos cinco duelos entre ambas as equipas registados.

CÓD 149 Sporting CP 1.34 Empate 4.59 P. Ferreira 7.98