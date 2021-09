Sporting-Ajax: leões estão de volta à Champions quatro anos depois

Volvidos quatro anos, o Sporting está de regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O atual campeão nacional português prepara-se para defrontar, esta quarta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), o Ajax, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo C.

Para esta partida, Sebastián Coates é baixa certa por suspensão - após cartão vermelho mostrado no jogo com o LASK Linz. Já Tiago Tomás, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio são ainda dúvidas. No lado holandês, Klaiber e Onana também não deverão ir a jogo. O atleta do Suriname tem estado lesionado num dos joelhos, enquanto que o guarda-redes dos Camarões ainda anda às voltas com a polémica em torno do Doping.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sporting registou três vitórias (Vizela, Sporting de Braga e Belenenses SAD) e dois empates (Famalicão e FC Porto), enquanto que o Ajax somou três triunfos (Nijmegen, Vitesse e Zwolle), um empate (Twente) e um desaire (PSV Eindhoven).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sporting, com os leões a vencerem os dois duelos até ao momento entre as duas equipas... em 1988 (!).