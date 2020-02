Sporting-Basaksehir: leão procura manter bom registo na Turquia

Ainda sem conseguir convencer após a saída de Bruno Fernandes - num total de três jogos registou os três resultados possíveis -, o Sporting procura esta quinta-feira dar um passo importante rumo aos oitavos-de-final da Liga Europa, quando pelas 17h55 receber em Alvalade a visita dos turcos do Basaksehir, os atuais segundos colocados na liga turca.



Com 43 pontos, menos 1 do que o líder Trabzonspor, a equipa de Istambul, onde atuam os velhos conhecidos Ponck, Júnior Caiçara, Demba Ba ou Robinho, chega a este duelo com a motivação em alta pelo triunfo na sexta-feira diante do Besiktas, num duelo que confirmou a formação orientada por Okan Buruk como um dos mais fortes candidatos ao título. A ajudar a tudo isto está a ficha quase limpa no departamento médico, já que apenas Mehmet Topal é baixa por lesão.



Quanto ao leão, não poderá contar nesta partida com os lesionados Jeremy Mathieu, Luiz Phellype e Renan Ribeiro, ainda que tenha como possível boa notícia a reentrada de Luciano Vietto e também a recente afirmação de Jovane Cabral.



Sporting e Basaksehir vão encontrar-se pela primeira vez na sua história, sendo que apesar dessa ausência de duelos entre si há já alguma história de ambas as formações no que a duelos contra equipas do país opositor. O Sporting, por exemplo, tem um passado bem positivo na Turquia, já que somou por empates as três deslocações àquele país, ao passo que os turcos têm 100% de eficácia, já que venceram o único duelo em casa, diante do Sp. Braga, em 2015/16.

