Sporting-Belenenses SAD: dérbi lisboeta em Alvalade

Quarta-feira é dia de duelo lisboeta na 28.ª jornada da Liga NOS, com o líder Sporting a receber a visita do Belenenses SAD, o atual 12.º colocado, que entra em campo com 30 pontos, menos 39 do que o adversário desta ronda.



Vindo de uma vitória em Faro, que serviu para afastar alguns fantasmas, o Sporting leva 16 jogos consecutivos sem perder, sendo que nos últimos seis encontros foi sempre a primeira equipa a marcar. Quanto ao Belenenses, está a viver uma fase relativamente positiva, com apenas duas derrotas nos últimos dez jogos - conseguiu três vitórias e cinco empates.



Quanto ao confronto direto, o Sporting leva nove jogos seguidos sem perder, seis vitórias consecutivas e 20 encontros seguidos a marcar aos azuis. Por outro lado, em seis dos últimos sete o Belenenses SAD também conseguiu marcar - na primeira volta conseguiu-o, mas perdeu por 2-1.

CÓD 105 Sporting CP 1.44 Empate 3.93 Belenenses SAD 7.13