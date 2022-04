Sporting-Benfica: dérbi anima domingo de Páscoa

CÓD 118 Sporting CP 2.02 Empate 3.2 SL Benfica 3.53

Dia de dérbi no campeonato nacional, com um embate entre Sporting e Benfica a animar a noite deste domingo de Páscoa. Será um duelo entre segundo e terceiro colocados, que entram nesta ronda 30 separados por 9 pontos, com vantagem para os leões.Com 73 pontos, o Sporting chega a esta partida vindos de seis jogos seguidos sem perder e quatro vitórias consecutivas. Em cinco dos últimos sete jogos foram os primeiros a marcar. Nesta partida, refira-se, Rúben Amorim não contará com Zouhair Feddal e Matheus Reis.Quanto ao Benfica, neste jogo sem Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Rafa, vem de um empate em casa do Liverpool a três golos, mas acima de tudo chega a esta partida numa sequência de cinco jogos seguidos nos quais sofreu pelo menos um golo - também conseguiu marcar. Por outro lado, em quator desses cinco duelos foi igualmente a primeira equipa a sofrer.Quanto ao confronto direto, nota também para os golos, já que apenas um dos últimos cinco dérbis não teve pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas. No mais recente, em janeiro, para Allianz Cup, o Sporting venceu por 2-1, isto depois ter ganho também na Liga por 3-1.