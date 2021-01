Sporting-Benfica: dérbi da capital anima jornada

Dia de jogo grande na penúltima jornada da primeira volta da Liga NOS, com o Sporting a receber em Alvalade a visita do Benfica, num dérbi da capital no qual estarão frente a frente o primeiro e o terceiro colocados, respetivamente. Será efetivamente um jogo de capital importância, especialmente para os encarnados, que estão a 6 pontos dos rivais e que em caso de derrota ficarão com a sua missão (ainda) mais complicada.



Com 39 pontos e ainda sem derrotas no campeonato, o Sporting chega a este jogo vindo de três triunfos consecutivos, dois deles na Allianz CUP, uma prova que os leões conquistaram diante do Sp. Braga. Por outro lado, os oitavos normalmente entram a vencer e isso tem sido determinante, já que foi assim em oito dos últimos dez jogos que disputaram.



Quanto ao Benfica, o dado é bem distinto: é que mesmo tendo entrado a ganhar em sete dos últimos oito jogos, os encarnados venceram apenas metade deles, tendo até perdido um, diante do Sp. Braga, na mesma Allianz CUP.



Olhando ao confronto direto, o Benfica vai em três vitórias consecutivas, sendo que nos últimos 14 encontros o leão apenas venceu por três vezes, tendo perdido seis e empatado os restantes cinco. Como será desta vez?

