Sporting-Benfica: leões podem celebrar o título no João Rocha

Sporting e Benfica defrontam-se, este sábado, a partir das 21 horas (horário de Portugal Continental), no jogo 3 da final do playoff do campeonato nacional de futsal, num encontro em que os leões poderão fazer a festa em caso de triunfo, uma vez que lideram a eliminatória por 2-0.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o Sporting registou cinco vitórias consecutivas (Futsal Azeméis, Fundão - em dois momentos - e Benfica - também em duas ocasiões distintas), enquanto que o Benfica somou três triunfos (Leões de Porto Salvo e Eléctrico - em dois momentos) e duas derrotas (ambas diante do rival Sporting na final do playoff).

Relativamente ao confronto direto, destaque para a superioridade do Sporting, equipa que venceu 56 dos 125 dérbis realizados entre as duas formações (45% de aproveitamento), com o Benfica a levar a melhor em 41 ocasiões (33% de aproveitamento). Pelo meio, os dois rivais empataram ainda em 28 partidas (22% dos jogos realizados).