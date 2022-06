Sporting-Benfica: primeiro jogo da final do playoff do campeonato nacional de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sporting e Benfica defrontam-se, este sábado, a partir das 21 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira partida da final do playoff do Campeonato Nacional de Futsal masculino, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que eliminaram o AD Fundão e o Eléctrico, respetivamente, nas meias-finais da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Sporting registou cinco vitórias consecutivas (Benfica, FC Azeméis by Noxae - em dois momentos - e AD Fundão - também em duas ocasiões distintas), enquanto que o Benfica somou quatro triunfos (Leões de Porto Salvo - em dois momentos - e Eléctrico - por duas ocasiões) e uma derrota (Sporting).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sporting, equipa que venceu 54 (44 %) dos 123 jogos já disputados entre os dois rivais de Lisboa, com o Benfica a levar a melhor em 41 ocasiões (33%). Os restantes 23% dos duelos entre Sporting e Benfica terminaram com um empate (um total de 28 jogos realizados).