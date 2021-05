Sporting-Boavista: leão pode fazer a festa

Já depois do FC Porto entrar em campo - e até com chances de já ser campeão em caso de os dragões não baterem o Farense -, o Sporting recebe esta terça-feira a visita do Boavista, numa partida da 32.ª jornada da Liga NOS na qual os leões sabem que vencer lhes garante desde logo o retorno aos títulos.



Sem Bruno Tabata e Tiago Tomás, e com Pedro Porro em dúvida, o Sporting entra neste jogo ainda sem derrotas no campeonato e vindo de três vitórias seguidas. Por outro lado, o Sporting foi a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez jogos, sendo que em oito dos últimos nove o marcador teve sempre menos do que 3 golos.



Quanto ao Boavista, neste jogo sem Miguel Reisinho, entra em campo vindo de quatro encontros seguidos sem vencer e sempre a sofrer golos - foram duas derrotas e dois empates nesse período. Ainda assim, note-se que o Boavista foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos.



Quanto ao confronto direto, o Sporting leva 14 jogos seguidos sem perder diante do Boavista e dez seguidos a marcar. Por outro lado, a turma de Alvalade foi a primeira a marcar em oito dos últimos dez embates. Na primeira volta, em janeiro, o leão venceu no Bessa por 2-0.

CÓD 102 Sporting CP 1.39 Empate 4.24 Boavista 6.44