Sporting-Boavista: leões e axadrezados procuram voltar aos triunfos para o campeonato

O Sporting recebe, este domingo, o Boavista em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga NOS, num encontro que poderá voltar a colocar um das equipas na rota dos triunfos depois dos resultados obtidos por ambas na última jornada do campeonato.



À entrada para esta ronda, os leões posicionam-se na 4.ª posição da tabela classificativa, com 36 pontos, fruto de onze triunfos, três empates e sete derrotas, enquanto que os axadrezados encontram-se no 9.º posto, com 28 pontos, após sete triunfos, empates e derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, o Sporting registou dois triunfos, um empate e duas derrotas, ao passo que o Boavista somou três vitórias e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos leoninos contra nenhum do Boavista, tendo-se registado ainda um empate a uma bola entre ambos.

