Sporting-Boavista: leões procuram a nona vitória consecutiva em casa

Sporting e Boavista defrontam-se, este sábado, pelas 20:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 14.ª jornada da Primeira Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que poderão ter algumas baixas para esta partida.

Para este duelo, os leões não deverão contar com Jovane Cabral, Feddal, João Palhinha e Rúben Vinagre, todos lesionados, e ainda com o capitão Sebastián Coates e com o avançado Paulinho, ambos infetados pela Covid-19. Já o Boavista, que recentemente viu Petit assumir o comando técnico da equipa, não deverá chamar a jogo os lesionados Reisinho e Francisco Pereira e o castigado Makouta, por ter sido expulso no último jogo.

À entrada para esta ronda, o Sporting posiciona-se no segundo lugar da tabela classificativa, com os mesmos 35 pontos que o atual líder FC Porto, fruto de 11 vitórias e dois empates, ao passo que o Boavista se encontra no 11.º posto, com 12 pontos, após somar dois triunfos, seis empates e cinco desaires até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os leões somaram quatro vitórias (Varzim, Borussia Dortmund, Tondela e Benfica) e uma derrota (Ajax), ao passo que o Boavista somou dois empates (Belenenses SAD e Marítimo) e três desaires (FC Porto, Famalicão e Arouca).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sporting, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Boavista a não conseguir levar a melhor em nenhum dos outros dois duelos realizados entre os dois conjuntos nesse período.