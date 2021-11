Sporting-Borussia Dortmund: leão com teste de fogo

CÓD 106 Sporting CP 2.65 Empate 3.35 Bor. Dortmund 2.4

Com os mesmos 6 pontos do que os alemães, o Sporting joga esta quarta-feira uma partida decisiva na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final da Champions, sabendo de antemão que está obrigado a triunfar para entrar na última ronda o destino nas suas mãos. Mas atenção que uma vitória não chega para carimbar já o apuramento, sendo necessário para tal que o triunfo seja por um resultado que anule o 1-0 da Alemanha.Esquecendo as contas do apuramento, que provavelmente não ficarão definidas nesta ronda, o Sporting entra em campo numa grande série de nove jogos a ganhar, sendo sempre a primeira equipa a marcar. Em sete desses encontros os leões ao intervalo já venciam.Quanto aos alemães, venceram apeans um dos últimos três jogos, sendo que um deles foi diante do Ajax, em casa, numa partida na qual comprometeram (e muito!) a possibilidade de se apurarem com maior facilidade. No fim de semana ganharam ao Estugarda e conseguiram ganhar novo ânimo, que agora testarão numa partida na qual não contarão com o contributo de Marcel Schmelzer, Nico Schulz, Thorgan Hazard, Erling Haaland, Mateu Morey, Mats Hummels e Dan-Axel Zagadou. Além destes, Giovanni Reyna está em dúvida. Note-se que o Borussia foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que em oito dos últimos dez o marcador teve pelo menos 3 golos.Quanto ao confronto direto, há três vitórias a registar do Borussia, sempre pela margem mínima: 2-1, 1-0 e 1-0.