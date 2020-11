Sporting Braga-Farense: minhotos em bom momento

Vindo de um empate a três golos diante do Leicester, numa partida na qual deixou escapar a vitória em cima do apito final, o Sp. Braga volta este domingo às lides domésticas, com um encontro caseiro diante do Farense, uma equipa que entra em campo no antepenúltimo posto, apenas 5 pontos - menos 10 do que os minhotos.



Para lá dessa diferença pontual, traduzida no facto de uma equipa ser 2.ª e a outra 16.ª, os minhotos entram nesta partida com cinco vitórias consecutivas na Liga, uma série na qual deixaram pelo caminho o Benfica, por exemplo. Nesses cinco duelos, refira-se, os minhotos marcaram 11 golos e sofreram 3. Ainda assim, e por falar de sofrer, note-se que o Sp. Braga vai em quatro jogos seguidos a encaixar, numa sequência na qual entram dois jogos da Liga Europa, um da Taça de Portugal e um da Liga NOS.



Quanto ao Farense, uma equipa que por agora só tem jogos da Liga NOS disputados, tem apenas uma vitória nos sete encontros que disputou, mas a verdade é que esse triunfo surgiu precisamente no duelo mais recente, na vitória perante o Boavista há já três semanas. Restará apenas saber que efeito terá nos algarvios o facto de estarem há tanto tempo sem ação à 'séria', até porque do outro lado estará um Sp. Braga que nos últimos dias já disputou dois jogos.



Note-se, por fim, que o Farense sofreu sempre golos esta temproada, ainda que nos cinco mais recentes apenas por uma vez tenha ficado em branco. Um dado que dá a garantia de que será bem provável que ambas as equipas sejam capazes de fazer o marcador avançar neste duelo da 8.ª jornada da Liga NOS.

CÓD 148 Sp. Braga 1.36 Empate 4.51 Farense 7.63