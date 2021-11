Sporting CP-E. Rabotnik: duelo de topo na Liga Europeia de andebol

• Foto: Luis Manuel Neves

Em jogo da 5.ª jornada da Liga Europeia, o Sporting recebe esta terça-feira a visita do Rabotnik, num duelo entre os dois primeiros colocados do Grupo D da prova de clubes da EHF. Com 6 pontos, o Sporting entra em campo com 3 vitórias e 1 derrota, tendo pela frente uma equipa com 5 pontos, fruto de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.



Do ponto de vista individual, Jens Schöngarth é o melhor marcador dos leões, com 21 golos, ao passo que Natán Suárez é o melhor assistente, com 17 passes certeiros. Quanto aos visitantes, têm em Josip Peric a sua grande figura, com 19 golos e 10 assistências.



Note-se que o Rabotnik vem de cinco jogos seguidos a ganhar e sete sem perder, ao passo que o Sporting procura reconstruir uma sequência de sucessos, depois da derrota de há duas semanas diante do Nîmes, nesta mesma competição.

