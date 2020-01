Sporting-Benfica: dérbi lisboeta aquece a 17.ª jornada da Liga NOS

O Sporting recebe, esta sexta-feira, o Benfica em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, no Estádio José de Alvalade, num encontro que coloca frente a frente dois históricos portugueses.



Os leões, orientados por Jorge Silas, posicionam-se, atualmente, na 4.ª posição do campeonato português, com 29 pontos (menos 16 pontos que o Benfica, atual líder da prova), fruto de nove triunfos, dois empates e cinco derrotas até ao momento na competição, ao passo que as águias somam 15 vitórias e apenas uma derrota com o FC Porto.



Nos últimos cinco jogos entre as duas equipas, para todas as competições, de notar que as águias conseguiram superiorizar-se em três ocasiões, enquanto que os leões venceram apenas um dos cinco duelos (a 3 de abril de 2019, em jogo a contar para a Taça de Portugal, com um golo de Bruno Fernandes).



Relativamente aos últimos encontros de ambas as equipas para o campeonato, destaque para cinco triunfos consecutivos para o Benfica, diante de Marítimo, Boavista, Famalicão, V. Guimarães e Aves, enquanto que o Sporting somou três triunfos sobre o Moreirense, Santa Clara e V. Setúbal e perdeu os dois restantes jogos, com Gil Vicente e FC Porto.



No confronto casa/fora, destaque para os sete triunfos do Benfica nos sete jogos já disputados fora do Estádio da Luz esta temporada, ao passo que o Sporting soma quatro vitórias e três derrotas no mesmo número de jogos disputados no seu estádio, em Alvalade.



Nota: no confronto histórico entre as duas formações de Lisboa, em 207 jogos para o campeonato português, o Benfica venceu 133 desses encontros, contra 109 triunfos do Sporting, tendo-se registado ainda 65 empates entre ambos.

CÓD 102 Sporting CP 3.37 Empate 3.4 SL Benfica 2.02