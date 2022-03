Sporting CP-Usam Nîmes: leão recebe visita do líder

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro do Grupo D da Euroliga, com o Sporting CP a receber esta terça-feira, a partir das 19.45, a visita do Usam Nîmes, numa na qual o leão terá pela frente uma equipa que é líder, com 12 pontos. Já o Sporting entra em campo com 9 pontos e bem dentro da zona de apuramento para a ronda seguinte.



Com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, o leão tem em Jens Schöngarth (38 golos) e Natán Suárez (20 assistências) os elementos em maior destaque, ao passo que nos franceses, que têm 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, os homens em destaque são Mohamad Sanad (70 golos) e Luc Tobie (16 assistências).



Em termos de confronto direto, refira-se que o Sporting perdeu os três jogos que disputou diante do Nimes, o último dos quais em novembro, por 33-27.

Por Record