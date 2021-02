Sporting-Dinamo Bucareste: leão em ação na Taça EHF

Encontro do Grupo B da Taça EHF, com o Sporting a receber esta sexta-feira, pelas 19h45, a visita dos romenos do Dinamo Bucareste, num encontro no qual a formação de Alvalade pode conseguir carimbar o acesso à próxima ronda da prova.



Com 8 pontos, fruto de quatro vitórias e três empates, os leões entram em campo vindos de duas vitórias, uma delas para esta mesma EHF, com um triunfo suado e importantíssimo diante do Kristianstad (27-26).



Já os romenos chegam a esta partida com apenas uma vitória nos últimos três jogos, pelo que entrarão neste jogo em campo com total necessidade de ganhar para continuarem a sonhar com o apuramento.



Note-se que o Sporting venceu a partida da primeira volta, disputada em outubro, ganhando fora de casa por 27-25. História para repetir?