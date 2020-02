Sporting-Dínamo Bucareste: leão em ação no playoff da Champions

O Sporting tem este sábado um dos mais importantes encontros da temporada, quando pelas 18h30 receber no Pavilhão João Rocha a visita dos romenos do Dínamo Bucareste, num encontro da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da EHF Champions League.



Segundo colocado no Grupo C, o conjunto leonino terá pela frente o primeiro do Grupo D, num duelo que colocará no caminho dos leões uma equipa romena que não perdeu nenhum dos dez encontros já disputados esta época nesta prova máxima do andebol europeu.



Leões e romenos já se enfrentaram na temporada passada, curiosamente para a mesma eliminatória, tendo na altura o Sporting vencido ambos os duelos: 32-31 em Lisboa; 27-26 na Roménia.



De notar, por fim, que o Sporting chega a esta partida numa excelente fase, já que não perde qualquer encontro desde 20 de outubro, quando caiu perante o Cocks. De lá para cá foram já 20 encontros sem perder, com um total de 18 vitórias e 2 empates.

CÓD 510 Sporting CP 1.35 Empate 8.64 Dín. Bucareste 3.55