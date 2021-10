Sporting-Famalicão: leões pressionados a vencer em Alvalade

Sporting e Famalicão defrontam-se, esta terça-feira, pelas 21:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm a ambição de chegar à 'final-four' da prova.

À entrada para esta ronda, o Sporting - que ainda não jogou nesta fase de grupos - está pressionado a conquistar os três pontos, uma vez que o Famalicão goleou por 5-0 o Penafiel na primeira ronda da prova, resultado que deixa os minhotos bem encaminhados para marcar presença na próxima fase da Taça da Liga. Em caso de empate entre as duas equipas, os pupilos de Rúben Amorim são obrigados a vencer por uma diferença de 6 (!) golos frente ao Penafiel, na terceira e última jornada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sporting registou quatro vitórias (Arouca, Os Belenenses, Besiktas e Moreirense) e uma derrota (Borussia Dortmund), ao passo que o Famalicão somou três triunfos (Penafiel, Académica de Coimbra e Santa Clara) e dois desaires (Tondela e Vitória de Guimarães).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Famalicão, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os leões a não conseguirem vencer nenhum dos outros três embates realizados (três empates: 2-2, 1-1 e 1-1).

De notar que as duas equipas marcaram sempre nos últimos cinco jogos realizados entre si. O Sporting marcou um total de seis golos, enquanto que o Famalicão atirou certeiro em nove ocasiões. Também neste capítulo os minhotos levam vantagem.