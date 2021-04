Sporting-Famalicão: líder recebe equipa em crescendo

No fecho da jornada 26 da Liga NOS, o líder Sporting recebe a visita do Famalicão, numa partida na qual terá pela frente o 14.º colocado da tabela, uma equipa entra em campo vinda de uma das melhores fases recentes na temporada.



Com três jogos seguidos sem perder - duas vitórias e um empate -, o Famalicão entra em campo claramente motivado e com vontade de surpreender, isto perante um adversário diante do qual não perdeu nenhum dos últimos três jogos - empatou o mais recente e venceu os dois anteriores.



Quanto ao Sporting, sem derrotas nos últimos 14 encontros, vem de um empate em casa do Moreirense, surgindo nesta partida numa sequência na qual conseguiu ser a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete duelos. Por outro lado, note-se que Rúben Amorim tem o plantel praticamente na máxima força - apenas Nuno Mendes é dúvida.

CÓD 117 Sporting CP 1.46 Empate 3.97 Famalicão 6.55