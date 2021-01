Sporting-FC Porto: clássico abre 'final four' da Allianz Cup

Sporting e FC Porto dão início à 'final four' da Allianz Cup, com leões e dragões a disputarem esta terça-feira um lugar na final da prova num encontro que irá disputar-se no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Para este encontro, Rúben Amorim não poderá contar com Tabata, jogador que recentemente testou positivo à Covid-19. Já no FC Porto, o novo coronavírus impossibilita que Sérgio Conceição utilize Sérgio Oliveira, Otávio e Evanilson na meia-final da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Sporting registou três vitórias (Belenenses SAD, Sporting de Braga e Nacional), um empate (Rio Ave) e uma derrota (Marítimo), enquanto que o FC Porto somou quatro triunfos (Vitória de Guimarães, Moreirense, Famalicão e Nacional) e um empate (Benfica).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a vantagem dos dragões, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Sporting a vencer apenas por uma vez, no encontro da final da Taça de Portugal, nos penáltis.

João Pinheiro será o árbitro da partida, com Tiago Costa e Nuno Eiras como assistentes. Vítor Ferreira será VAR e contará com a assistência de João Bessa Silva (AVAR).