Sporting-FC Porto: eis o primeiro clássico da nova temporada 2020/21

Jogo grande da Liga NOS! O Sporting recebe, este sábado, o FC Porto em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato português, num encontro que colocará frente a frente dois clubes candidatos à conquista do título nacional, que atualmente pertence aos dragões.

À entrada para esta ronda, a equipa comandada por Rúben Amorim posiciona-se no 4.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias nos dois jogos até ao momento disputados na prova, recorde-se que os leões não jogaram contra o Gil Vicente na 1.ª jornada da Liga NOS após casos positivos à Covid-19 em ambas as equipas. Já a turma comandada por Sérgio Conceição encontra-se no 3.º posto, com os mesmo 6 pontos que o adversário, após somar dois triunfos e uma derrota nas três primeiras jornadas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Sporting registou quatro vitórias (Real Valladolid, Aberdeen, Paços de Ferreira e Portimonense) e uma derrota (LASK Linz, resultado que ditou o afastamento da Liga Europa), ao passo que o FC Porto somou três triunfos (Benfica, Sporting de Braga e Boavista) e duas derrotas (Sporting de Braga e Marítimo, esta última foi a estreia na presente edição do campeonato).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do FC Porto, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações para todas as competições. Quanto a jogos apenas para o campeonato e em casa dos leões, de notar que tanto o Sporting como o FC Porto somam duas vitórias e um empate. Que excelente duelo temos em perspetiva!