Sporting-FC Porto: noite de clássico em Alvalade

Noite de clássico em Alvalade, com o campeão Sporting a receber a visita do vicecampeão FC Porto, numa partida entre duas equipas que entram nesta 5.ª jornada com os mesmos 10 pontos, apenas atrás do líder Benfica. Estas duas equipas, refira-se, contam também com o mesmo registo de golos até ao momento, com 8 marcados e 2 sofridos - curiosamente o mesmo registo que o Benfica nesse particular.



Olhando ao registo recente, contando a pré-temporada, o Sporting leva dez jogos seguidos sem perder, sendo que metade dessas partidas foram já na presente temporada, incluindo o triunfo na Supertaça, diante do Sp. Braga. Quanto ao FC Porto, tem já 17 encontros seguidos sem perder, quatro deles nesta temporada.



Em relação ao confronto direto, o Sporting leva três jogos sem perder (uma vitória e dois empates), sendo ainda de destacar o facto de seis dos últimos oito duelos diretos terem terminado com golos de ambas as equipas. Como será desta vez?

CÓD 103 Sporting CP 2.51 Empate 3.11 FC Porto 2.78