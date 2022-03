Sporting-FC Porto: reencontro de rivais agora na Taça de Portugal Placard

CÓD 849 Sporting CP 2.42 Empate 3.05 FC Porto 2.86

Dia de jogo grande em Alvalade, com um embate entre Sporting e FC Porto referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal Placard. Frente a frente estarão os dois primeiros colocados do campeonato nacional, que neste encontro procurarão dar um passo importante tendo em vista o apuramente para a final do Jamor.Será um reencontro entre rivais apenas duas semanas e meio depois do tenso duelo do Dragão, no qual o marcador ficou em 2-2 e de onde saíram várias suspensões e castigos. Ainda com esse encontro na memória, leões e dragões prometem, por isso, uma partida de emoções fortes. Ambas as equipas entram em campo vindas de empates no fim de semana, para o campeonato, com dois resultados que, mesmo inesperados, acabaram por não mexer em nada na tabela da Liga.Olhando aos registos recentes, o FC Porto leva já 16 partidas seguidas sem perder, sendo que em oito dos últimos dez jogos marcou e sofreu golos. Em quatro dos últimos cinco, refira-se, os dragões foram mesmo a primeira equipa a encaixar. No lado do Sporting a estatística a destacar é mesmo o número de golos por jogo, com um total de 3 ou superior em sete dos últimos nove jogos.Quanto ao confronto direto, o Sporting leva cinco clássicos sem perder diante do FC Porto, sendo que os últimos três acabaram todos em empate. Por outro lado, note-se que apenas dois dos últimos dez duelos diretos não tiveram golos de ambas as equipas.