Sporting-FC Porto: última vitória azul e branca em Alvalade foi em... 2008/09

O Sporting recebe, este domingo, o FC Porto no Estádio José Alvalade, naquele que será o jogo grande da 15.ª jornada do campeonato português, num confronto que não tem sido, mais recentemente, favorável para a formação azul e branca.



Nos últimos cinco jogos em casa, os leões contam com cinco triunfos consecutivos - Moreirense, PSV Eindhoven, Belenenses SAD, V. Guimarães e Rosenborg -, ao passo que o FC Porto fora de casa apenas não venceu um dos seus últimos encontros, partida essa que empatou na visita ao terreno do Belenenses SAD.



Relativamente à classificação, o FC Porto parte no 2.º posto, com 35 pontos, fruto de onze vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto que o Sporting é 3.º colocado, com 26 pontos, fruto de oito vitórias, dois empates e quatro derrotas.



De notar ainda que, no que toca ao confronto direto entre as duas equipas, o Sporting parte com vantagem tendo vencido três dos últimos cinco encontros, sendo que registou-se ainda dois empates entre as duas formações. Relembre-se que, no recinto do Sporting, a última vitória conseguida por parte da formação azul e branca foi na época 2008/09, com golos de Lisandro López e Bruno Alves. Moutinho reduziu na altura o resultado final para 1-2.

CÓD 108 Sporting CP 3.13 Empate 3.24 FC Porto 2.07